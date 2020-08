Tartu ülikooli korvpallimeeskond tugevdas eesliini ameeriklasest ääremängijaga 

"Tegemist on küll oma profikarjääri alustava mängijaga, aga päris ehku peale me ei läinud ja tegime korraliku taustauuringu. Eesliini oli tugevdust vaja ja Will Rayman tundub oma mängustiililt sobiv mängija – suudab kaitses hästi mängida ja on ohtlik ka eemalt. Ta tegi oma konverentsis häid mänge ja jäi oma universaalsusega silma. Nad peaksid leeduka Tomas Balciunasega moodustama hea korvialuse kombinatsiooni,“ usub Kandimaa.