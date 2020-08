Jalgpallikoondise mäng Gruusiaga toimub tühjade tribüünide ees 

UEFA uue eeskirja järgi on negatiivne koroonatest kõikide mängijate, treenerite, delegatsiooni liikmete ja korraldajate eelduseks mängul osalemiseks. Äärmiselt tähtis on minimeerida positiivsete testitulemuste riske enne mängu.

Mängu korraldusest on tavapärasest erinev see, et staadion peab olema jaotatud tsoonideks, et vähendada inimestevahelisi kokkupuuteid: esimesse tsooni kuulub vaid muruväljak ja tiimide riietusruumid ning esimeses tsoonis võib viibida maksimaalselt 120 inimest.