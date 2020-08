Maskott-kiimakott seisab silmitsi tõsise ahistamissüüdistusega 

Smith on sarnastesse sekeldustesse sattunud varemgi. 2017. aastal oli ta süüdistuse kohaselt lõvikostüümi riietunult kobanud Kingsi koduareeni Staples Centeri lftis ühe mehe munandeid. Uurimine tookord Smithi süüd siiski ei tõendanud ning süüdistus võeti tagasi.

Nüüd on aga asi tõsisem ning Kings andis teada, et Smith on Bailey kostüümist eemaldatud ning tema edasine saatus maskotina sõltub sellest, kas tema ahistamissüüdustus leiab kohtus kinnitust.