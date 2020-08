7 VÕTIT | Penaltidraama: FC Flora kaotas Baltimaade parima klubile ja pudenes Meistrite liigast 

1.Mis otsustas mängu saatuse?



Õnn ja kogemused. Baltikumi parimaks klubiks tituleeritud Suduva võttis eriti mängu algust jube rahulikult ning esimesel poolajal tundus, et see on küpsuse märk. Kolm hooaega järjest Euroopa liigas play-offi jõudnud Suduva ei surunud esimesel poolajal Florat kõrgelt vaid lasi eestlastel rahulikult palli ühest äärest teise veeretada. Kui Flora sai vähe teravama rünnaku, siis kiirustati kokkumänguga: kas jäi sööt liiga kiireks või spurt liiga hiljaks. Kogenud Konstantin Vassiljev pidi korduvalt mooremaid kolleege rahustama, et nad tempot maha võtaks, sest „las vastased jooksevad ka.“ Teisel poolajal transformeerus Flora rabistamine energilisuseks, mis kasutati juba 49.minutil ära. Vlasi Sinjavski kauglöögi parreeris Suduva väravavaht Ivan Kardum esimesel poolajal üsna nähtamatuna püsinud Rauno Sappineni nina ette ning Premium liiga suurim väravakütt ei jätnud oma kohtumise esimest võimalust kasutamata. Mõned minutit hiljem sai pärast Suduva kaitsjate segadust karistusalas üsna vabalt löögile pühapäeval 36aastaseks saanud Konstantin Vassiljev, ent keskväljamaestro lõi endale mitteomaselt palli postist mööda. Tõsi, Vassiljevi soorituse hetkel oli üsna palju vastaste mehi tema ja värava vahel. Teisel poolajal suutis Suduva korraks survet teha ning see kandis ka vilja. Hendrik Pürg tõmbas 77.minutil oma karistusalas maha Samir Kerla ning kohtunik määras penalti, mille realiseeris minut hiljem Mihret Topcagic. Energilisena jätkanud Flora võitles visalt ning normaalaja lisaminutitel tekitati veel paar väga head võimalust, ent palli võrku ei suudetud toimetada. Lisaajal näis, et Suduva on füüsiliselt veidi parem ja Flora värava alla tekitati mitu ohtlikku momenti, ent ära lüüa ei suudetud.

Penaltiseeriat peetakse tihti õnnemänguks: võidab see, kelle närvid peavad pingele paremini vastu ja kelle värvavaht suudab lööke paremini aimata. Seekord oli selleks tiimiks Euroopas kogenum Suduva.

3. Kus olid FC Flora fännid?



2015. aastal sattusin pisikesel Euroopa ringreisil üsna juhuslikult paariks päevaks Budapesti. Kuna olin varem Ungari pealinnas käinud ja kõik nö. kohustuslikud vaatamisväärsused nähtud, nuputasin, mida teha ja avastasin, et kohalik Ferencvaros mängib hollandlaste Go Ahead Eaglesiga. Akrediteeringuga näkkas ning olin üsna rahul, et näen küllaltki suvalist kohtumist, mida televiisorist ilmselt kunagi vaadata ei viitsiks ja ühtlasi tutvun kohaliku jalgpallikultuuriga. Minu õnnetuseks sain 10 minutit enne kohtumise algust teada, et Ferencvarose fännid kannavad karistust ning tribüünidele neid ei lasta. Ometi sain väga erilise kogemuse osaliseks. Nimelt oli suur hulk fänne tulnud staadioni lähistele omadele kaasa elama ning kohtumist jälgiti internetist. Poolehoidjate laulu oli väljakule kuulda ning omad said küllaltki marulise toetuse osaliseks, mille abil võideti mäng koguni 4:1. Siit küsimus Flora fännidele: ilm oli ju ideaalne, miks te punti kokku ei võtnud ja Lillekülla “FLOOOOOORAAAAA” skandeerima ei tulnud?



4.Kas Floral on materjali edeneda Euroopa liigas kaugele?



Küll aga näitas Flora taas tahtmist ning Euroopa liigas võime veel kauneid mänge näha.

5. Mida peavad meeskonnad järgmisteks matšideks esmajoones parandama?



Flora kaitseliin tegi avapoolajal liiga palju personaalseid prohmakaid, mille järel sündisid Suduva parimad momendid. Nagu klassikud on öelnud: see, mis läheb Premium liigas läbi, Euroopas läbi ei lähe. Seekord Floral vedas, normaal- ja lisaajal, aga tugevam meeskond karistab sellised vead järgmistes mängudes kindlasti ära. Suduva peaks lihtsalt jalad kõhu alt välja võtma. Ilmselt tuldi Flora vastu natukene mütsiga lööma ning ehk on eestlastelt saadud napp võit heaks raputuseks.

6. Mida ütlesid asjaosalised?



