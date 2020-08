7 VÕTIT | Penaltidraama: FC Flora kaotas Baltimaade parimale klubile ja pudenes Meistrite liigast 

1.Mis otsustas mängu saatuse?



Õnn ja kogemused. Baltikumi parimaks klubiks tituleeritud Suduva võttis eriti mängu algust jube rahulikult ning esimesel poolajal tundus, et see on küpsuse märk. Kolm hooaega järjest Euroopa liigas play-offi jõudnud Suduva ei surunud esimesel poolajal Florat kõrgelt vaid lasi eestlastel rahulikult palli ühest äärest teise veeretada. Kui Flora sai vähe teravama rünnaku, siis kiirustati kokkumänguga: kas jäi sööt liiga kiireks või spurt liiga hiljaks. Kogenud Konstantin Vassiljev pidi korduvalt mooremaid kolleege rahustama, et nad tempot maha võtaks, sest „las vastased jooksevad ka.“