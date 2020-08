MM-sarja naasta lootev Uus-Meremaa ralliäss pole vaatamata tagasilöökidele lootust kaotanud: olen harjunud olema autsaider 

"Arvan, et mulle annab eelise see, et ma uusmeremaalane olen. Olen terve oma karjääri jooksul olnud autsaideri rollis. Oleme pidanud alati vaeva nägema, et tulla majanduslikult toime, õppida tundma Euroopa kultuuriruume – kõik on Uus-Meremaast väga erinev. See on alati olnud osa elust ning kui piisavalt kaua niimoodi toimida, muutub see lihtsalt normaalsuseks. Ma ei suhtu sellesse olukorda kui nõmedasse väljakutsesse, pean lihtsalt vaeva nägema ja võimalusi otsima," lausus Paddon portaalile DirtFish.