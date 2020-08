Kolmaski tiitlipretendent tahab kodust rallit: see on WRC-le hädavajalik 

Tõsi, nii optimistlik Toyota piloot pole, et näeb vaimusilmas ette, kuidas ralli tänavu imekombel naaseb, jutt käib eelkõige järgmistest hooaegadest. 31aastane waleslane usub, et kodune võidukihutamine on hädavajalik, et sarjas säiliks mitmekesisus.

"Muidugi tahaksin, et MM-sari tuleks 2021. aastal Walesi tagasi. Ja siinkohal pole tegu pelgalt patriotismiga. Suurbritannia ralli on väga eriline. See on teistsugune võrreldes kõikide teiste etappidega ning kõik naudivad seda katsumusterohket võidukihutamist Walesis. MM-sari vajab mitmekesisust ning Suurbritannia ralli võimaldab seda. Seega loodan väga, et see säilitab MM-sarjas koha [järgmisteks aastateks]," lausus Evans portaalile DirtFish.

Walesi ralli on kuulunud MM-sarja selle käivitumisest saadik ehk 1973. aastast. Tänavu jääb see aga 53 aasta jooksul esmakordselt ära –1967. aastal ei toimunud suurüritust suu- ja sõrataudi tõttu. Mõistagi on waleslasele selline teadmine tagasilöögiks.