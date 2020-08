Endine Barcelona mängija kritiseeris klubi uut peatreenerit 

"Ta ei pakkunud mulle kuue koosveedetud kuu jooksul mitte midagi. Eks me näe, kuidas tal Camp Noul [Barcelona kodustaadion] läheb," lausus hispaanlane Kataloonia raadiojaamale.

"Kas Barcelonal on probleeme? Kui aus olla, siis mul on ükskõik. Mind ei huvita. Klubi pole La Masiaga [noorteakadeemia] piisavalt kannatlik. Kui noormängijatele aega anda, siis nad õpivad esindusmeeskonna mängustiili tundma. Nüüd hakkavad muudatused toimuma, kuid nad on mitu aastat maha jäänud," selgitas Deulofeu.