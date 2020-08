Ogier: Eestis on väga kiired teed, eksimisruumi on vähe 

36aastane prantslane saabub etapile sarja liidrina, olles kolme esimese ralliga kogunud 62 punkti. Seejuures pole Ogier varem Balti riigis võistelnud.

Toyota piloot saabus Eestisse augusti alguses ning võtab koos paljude teiste ralliässadega osa Lõuna-Eesti rallist, mis on Rally Estoniale justkui soojenduseks. Prantslane on masinat siinsetel teedel juba testimas käinud ning on neist kogemustest nii mõndagi kõrva taha pannud.

"Ma sattusin tohutult kiirele rajale. Olen kuulnud, et Eestis on see tavaline, seega eeldan, et rallil leidub selliseid teelõike veel. Kuid mul oli lõbus. Kindlasti on selle masinaga väga kiirel teel hea sõita, kuid harva tuleb ette, et peame 75% ajast täiskäigul sõitma. Kiirused on suured ning samal ajal tuleb võimalikult palju vigu vältida," lausus Toyota piloot WRC kodulehel avaldatud intervjuus.

Ogier testis masinat kaks päeva ka Soomes, kus on sarnased teed. Eestis kannab tema hinnangul soosikukoormat valitsev maailmameister Ott Tänak.