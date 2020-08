Veenvalt finaali marssinud PSG ja Müncheni Bayern selgitavad Euroopa parima klubi 

Varem on sakslasest peatreenerid omavahel Meistrite liiga finaalis madistanud vaid korra, kui 2013. aastal ristasid Londonis Wembley staadionil piigid Bayerni toonane loots Jupp Heynckes ning Dortmundi Borssiat juhendanud Jürgen Klopp. Siis saatis edu Bayernit ning see ongi jäänud Saksamaa gigantklubi seni viimaseks triumfiks ja ka finaalipääsuks Meistrite liigas. 2011. aastal PSG enda valdusesse võtnud Katari naftašeigid on klubisse aastate jooksul pumbanud küll üle miljardi euro, kuid ihaldatud Meistrite liiga finaali jõuti alles esimest korda.