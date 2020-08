EELVAADE: kas Milano Inter lõpetab Itaalia klubide tiitlipõua Euroopas? 

Itaalia Serie A oli 80ndate teises pooles ja 90ndate esimeses poole sisuliselt Euroopa valitseja. Kõige rohkem tundsid Euroopas võidurõõmu just saapamaa riigi klubid. Ka uue milleniumi esimesed kümme aastat olid itaallased hirmtugevad ning pakkusid Hispaania ja Inglismaa klubidele tugevat konkurentsi. Kui Milano Inter 2010. aastal Meistrite liiga finaalis Müncheni Bayerni alistas ei osanud paljud ennustada, et see jääb üle väga pika aja ainsaks tiitliks Itaaliale.



Torino Juventus on järgmise kümne aastaga küll finaali edenenud, ent saanud seal kindlad kaotused FC Barcelonalt (1:3 aastal 2015.) ja Madridi Realilt (1:4 aastal 2017).



Euroopa liigas (endise nimega UEFA karikas) võitis itaallastest viimati Parma, kes alistas 1999. aasta finaalis prantslaste Marseille 3:0. Kui täna pole Parma sugugi esimese suurusjärgi klubi, siis toona oli tegemist kuldse generatsiooniga ning koosseisu kuulusid näiteks sellised legendid nagu Gianlugi Buffon, Lilian Thuram, Fabio Cannavaro, Hernan Crespo, Juan Sebastian Veron ja Enrico Chiesa.

Samal teemal Viieväravalise võidu saanud Inter pääses Euroopa liigas finaali 18. august 2020, 00:10 Manchester United langes ka Euroopa liiga poolfinaalis 17. august 2020, 08:21 Kusjuures Parma triumfile eelnenud kaastal krooniti UEFA karika võitjaks just Inter. Seega on Milano Inter mõlemas sarjas itaallaste viimane võitja ning tänavu loodetakse kindlasti kaua oodatud tiitel taas moepealinna tuua. Mis siis, et tegemist pole nii nimeka võistlusega kui Meistrite liiga: Inter ja tegelikult ka väga palju teisi inimesi Itaalias tahavad seda mängu võita!

„Me peame olema uhked, et jõudsime kümneaastase pausi järel Euroopas finaali, aga ajaligu kirjutavad võitjad. Ajalukku läheb võidukas meeskond - see kes võidab Euroopa liiga. See Annab meile lisamotivatsiooni,“ kommenteeris Interi peatreener Antonio Conte. „Oma mängijakarjääris mängisin mitmeid finaale. Mõned võitsin, ent päris mitmed ka kaotasin. Ja ma saan aru, et inimesed mäletavad ainult võitjaid.“

Interi tee peal seisab aga tõeline Euroopa liiga ekspert Sevilla, kes on turniiri võitnud viis korda ehk rohkem kui ükskõik milline teine klubi. Sevilla triumfid tulid aastatel 2006 ja 2007 ning 2014, 2015, ja 2016. Sevilla tänane loots Julen Lopetegui aga märkis mängueelsetes intervjuudes, et väga heas vormis olevat Interit saab olema raske murda.

„Neil on väga omanäoline mängujoonis nagu Ikka Conte juhendatavate meeskondade puhul. Nende koosseis on talentidest pungil ja see nõuab meie mängijatelt ennastületavat sooritust. Inter on suurepärases vormis, mida näitaks kasvõi asjaolu, et nad kaotasid Juventusele Serie A vaid ühe punktiga,“ kommenteeris Lopetegui

Vastukomplimendina kiitis Conte tänase rivaal Sevilla Euroopa liiga edu.

„Me mängime endast kogenuma meeskonna vastu. See on finaal ja finaalidesse jõuavad ainult parimad meeskonnad. Me peame nüüd näitama, et olema parimatest parim,“ märkis Conte.