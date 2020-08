VIDEO | Sillalt alla kukkunud Belgia rattastaar paraneb ja ootab taas võistlemist 

„Tahan tänada kõiki fänne, kes mind on nii tugevalt toetanud. Ma pole suutnud sõnumitele vastata, sest neid on nii palju. Ma näen ja tunnen kõike, seega teatke, et teie toetus aitab mul püsoda positiivsena. Mina ja mu meeskond hoiame tuju üleval ja ootame pikisilmi järgmist hooaega. Võtame rahulikult aega, et ma naaseksin tugevama ratturina kui kunagi varem,“ ütles haiglaravil olev Evenepoel.



Bradley Wiggins kommenteeris oma taskuringhäälingus „Bradley Wiggins Show“ Evenepoeli situatsiooni ning nimetas teda rattamaailma suurimaks talendiks.