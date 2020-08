Eelmisel Rally Estonial vigastada saanud WRC staar: enam me sama viga ei tee 

Järgmisel nädalavahetusel ka Lõuna-Eesti rallil startiv Evans kinnitas, et ootab võistlemist väga.



„Paus on olnud pikk ja ootan väga võistlemist. Võtame seda kui viimast soojendust, et saada meeskonnaga tagasi võistlusrütmi,“ vahendab motorsportuk.org Evansi sõnu Lõuna-Eesti ralli kohta . „Katsetame seal erinevaid seadistusi ning võtame võistlust kui suurt testisessiooni.“