Eesti rattaäss Tanel Kangert sõlmis lepingu Austraalia tipptiimiga 

„Tiim kontakteerus minuga juba aastaid tagasi ning see projekt on minu jaoks alati põnev tundunud,“ kommenteeris 33aastane eeslane tiimi pressiteates. „Näen ennast uues tiimis sarnases rollis nagu viimastel aastatel ikka: suurtuuridel olen tugisõitja ja nädala pikkustel tuuridel püüan ise tulemust. Naudin suurtuure. Ma pole parim mäkke ronija ega temposõitja, aga meeskonnaliikmena tahaks taas võita.“

„Ta on kuulunud Tour de France’il ja Giro d’Italial triumfeerinud meeskondadesse. Mistahes suurtuuri võidumõtetega alustades pead leidma tasakaalu nooruse ja kogemuse vahel. Kangert pole veel kaugeltki vana, kuid tal on palju kogemusi. Pinge all on ta väga usaldusväärne, inimesena tore ja sobib seega meie võistkonda väga hästi,“ kommenteeris White.