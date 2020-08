KUULSUSTE PARAAD: Võru võõrustab rallikuningat ja tema järgijaid 

Thierry Neuville Foto: Martin Ahven

Belglase kogemustepagas on võimas: tema hingel on 13 MM-rallide võitu ja 41 poodiumikohta. Viis korda on Neuville lõpetanud hooaja teisena. Sihikindel härra räägib vaid võitmisest ning kindlasti kuulub ta lähiaastatel Ott Tänaku suurimate konkurentide sekka.

Kalle Rovanperä Foto: Reuters/Scanpix

Omaaegse tippsõitja Harri Rovanperä poeg on juba aastaid tuntud kui imelaps. Ta vajutas ralliautode pedaalid põhja juba siis, kui jalg viimaks üldse pedaalidele hakkas ulatuma. Pole kahtlustki, et tegemist on tulevase maailmameistri materjaliga. Pigem on küsimus: kui noorelt suudab Rovanperä kiirusele lisada kogemused ja stabiilsuse?