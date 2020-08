VINGE! Jüri Vips paneb end proovile vormel 2 sarjas 

„Olen tänulik ja õnnelik selle võimaluse eest. Tean, et raske on liituda, kui enam kui pool F2 hooajast on juba sõidetud. Annan endast kõik, et tiim saaks nii tugeva tulemuse, kui nad väärivad,“ vahendas Vipsi sõnu DAMSi kodulehekülg. Eestlane lisas, et ootab väga koostööd võistkonnakaaslase Dan Tictumiga.