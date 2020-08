Jalgpall KUUEST KUUS! Sevilla ei oska Euroopa liiga finaalis kaotada Toimetas Kaarel Täll , eile, 23:59 Jaga: M

Diego Carlos (paremal) tõi Sevillale järjekordse tiitli. Foto: AP/Scanpix

Sevilla jalgpalliklubi on UEFA Euroopa liiga tšempion. Jälle! Reede õhtul Kölnis peetud finaalis võideti 3 : 2 Milano Interit. See omakorda tähendab, et Sevilla on sama turniiri finaali jõudnud kuus korda ja alati lahkunud karikaga.