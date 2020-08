Kontaveit kohtub Cincinnati turniiri avaringis vana paarismängukaaslasega 

Kontaveit ja Kasatkina on mänginud omavahel mitmel korral koos paarismängu, näiteks möödunud suvel jõuti Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi. Üksikmängus on nad vastamisi läinud korra, kui 2017. aasta Wimbledoni tenniseturniiri avaringis võitis eestlanna vastast skooriga 6:3, 6:2.

Traditsiooniliselt Cincinnati linnas toimuv turniir kolis tänavu New Yorki, et vähendada tennisistide reisimist ja sellega seotud riske. Samadel väljakutel algavad septembri keskel Ameerika lahtised. Kahel viimasel aastal on Kontaveit jõudnud Cincinnati tenniseturniiri kolmandasse ringi.