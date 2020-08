Jalgpall „Luuserite karikasarja“ eksperdid leidsid klubile omapärase võitja identiteedi Kaarel Täll , täna, 17:13 Jaga: M

Sevilla fännid naudivad, et klubi suudab pidevalt eurosarjas särada. Nad on kaugel sellest, et olla Euroopa tippude tipp, kuid võita on ikkagi mõnus! Foto: AFP/Scanpix

„Luuserite karikasari,“ ütlevad mõned jalgpallisõbrad. Silmas peetakse UEFA Euroopa liigat. Need, kes tippude heitlusest ehk Meistrite liigast välja jäävad, jagaks seal justkui lohutusauhindu. Sevilla on aga tõestanud, et Euroopa liiga võib pakkuda tohutut rõõmu ning võimalust oma tiimi arendada.