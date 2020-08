Tänak võttis testikatsest maksimumi, teised tipud panid varem pillid kotti 

Hommikupoolikul alanud testikatse toimus Võrust ligikaudu 10 km kaugusel. Lõunapoolikul testikatse raja äärde saabudes oli näha, et kuigi katse oleks pidanud olema pealtvaatajatele suletud, liikus rajal ikkagi inimesi, kes tahtsid maailma tippnimesid oma silmaga näha. Kõik teised WRC klassi mehed olid lõunaks testikatselt juba lahkunud, ainsana testis veel oma masinat Ott Tänak: tundus, et valitsev maailmameister tahtis olla kindel, et on homseks maksimaalselt hästi valmis.

Raja äärde ja hooldusalasse kogunenud 15-20 fänni rõõmuks kihutas Tänak nende silme all hea mitu katset. Publiku hulgas oli ka kolmeliikmeline pere, kelle liikmed selgitasid, et tulid katset kaema oma noorima poja meeleheaks. Pereisa sõnad, et pere pesamuna on suur rallifänn ja tema lemmikuks on Esapekka Lappi. Peres kasvavad teised kaks noormeest seekord katsele kaasa tulla ei viitsinud, kuid ema nentis, et kui nad oleksid teadnud, et Tänaku kihutamist saab näha vaid kahe meetri kauguselt, oleksid nad kindlasti ümber mõelnud.