Rapla värbas NBA staari noorema venna 

Äsja North Florida üliõpilasliiga võistkonnas mängimise lõpetanud 201 cm pikkuse Aminu keskmised näitajad olid möödunud hooajal 11 punkti ja 6,6 lauapalli.

„On selge, et meeskonnas tuleb tõsine noorenduskuur ja noort meeskonda peab kindlasti iseloomustama agressiivne kaitsemäng. Peatreener soovib mängijaid, kes on võimelised mängima mitmetel positsioonidel ja Wajid on kindlasti üks neist,“ ütles Jaak Karp pressiteate vahendusel.