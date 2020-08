Läbi napikate tähtede poole. Kümme aastat imelise valiksarja algusest 

Viljandlasest peatreener Tarmo Rüütli rõõmustas ka selle üle, et viigivärava kombineerisid just tema kodulinna mehed, pealegi veel tema sünnipäeval. „Post lükkas edasi ja Saag vajutas üle puusa sisse. Kaks Viljandi poissi tegid fännitribüüni ees sellise asja. See oli mammu!“

Konstantin Vassiljev: „Pärast seda, kui vaatad 1999. aasta Meistrite liiga finaali, siis mõtled kogu elu, et küll ükskord juhtub see ka minuga. Kui see lõpuks juhtub, on see väga omapärane tunne – pärast seda ei teki kunagi küsimust, et kas midagi on võimalik või mitte. Viimastel aastatel on sellist viimaste minutite draamat rohkem olnud, aga sel ajal ei juhtunud seda tihti. Oli see mäng siis hea või halb, aga emotsiooni viis ta kõigil lakke.“