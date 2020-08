Auto-Moto uudised Õlavarreluu murdnud kuuekordse maailmameistri vigastuspaus osutus loodetust oluliselt pikemaks Toimetas Mihkel Talivee , täna, 10:45 Jaga: M

Marc Marquez. Foto: Reuters/Scanpix

Kui MotoGP kuuekordne maailmameister Marc Marquez juulikuus õnnetuse käigus õlavarre murdis, oli ta esialgu lootnud, et suudab ringrajale naasta paari nädala pärast. Esialgu paistis küll, et see võibki teoks saada, ent nüüd teatas tema tööandja Honda, et hispaanlane on väljas veel vähemalt kaheks kuuks.