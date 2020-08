WRC Lõuna-Eesti ralli liider Tänak: tuleb kiiresti sõita, siis tuleb rütm ka Kadi Parts , täna, 11:02 Jaga: M

Ott Tänak eilsel testikatsel. Foto: Aldo Luud

Lõuna-Eesti ralli kahel esimesel katsel võidutsenud Ott Tänak sõnas, et kuivõrd suuremaks eesmärgiks on kahe nädala pärast sõidetav Rally Estonia, siis tänane ralli on rohkem ettevalmistuseks, et leida õige sõidurütm. Kuidas see täpsemalt käib, sellele vastas Tänak nii: „Tuleb kiiresti sõita, siis äkki tuleb rütm ka.“