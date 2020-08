Neuville: pole mõtet võrrelda end Tänaku või Rovanperäga 

Teise katse kohta sõnas Neuville, et see kukkus juba paremini välja ja rõõmustada võib selle üle, et Evansile ning Ogier’le kaotas ta väga vähe. Samas tunnistas Neuville, et päris rahule teise katse sooritusega jääda ei saa ning teda vaevab üks mure: nimelt ei usalda ta oma märkmeid. „Oleksin pidanud olema veel kiirem, aga selle pärast me olemegi siin. On hea, et saame siin tunnetuse kätte.“