Ogier tegi Eesti teedele komplimendi: need on veel kiiremad, kui arvasin 

Avakatsel sõitis kuuekordne maailmameister välja kolmanda aja, teisel katsel oli neljas. „Hommikul olin liiga ettevaatlik, raske oli kaarti usaldada. Siinsed teed on veelgi kiiremad, kui arvasin,“ rääkis Ogier. Esimese katse kordusena sõidetud kolmanda katse kohta sõnas prantslane, et seekord olid rajal sees päris korralikud vaod, mis tegid sõitmise keerulisemaks ja seda eriti tema jaoks, sest ta läks kolmandal katsel rajale esimesena.

MM-sarja arvestuses esikohal olev rallisõitja lisas, et on oma masinaga rahul ja millegi üle kurta pole. Samas nentis ta, et konkurents on muutunud nii tihedaks, et isegi kõige kiirema autoga ei pruugi sa välja sõita esimest kohta.