Teisel kohal kihutav Rovanperä: eks ikka proovime Tänakul pinget peal hoida 

Avakatsel kaotas Rovanperä katse võitnud Tänakule 1,8 sekundiga, teisel katsel lisandus 4,1, kolmandal 0,2 ning neljandal katsel 1,4 sekundit. Kokku on nelja katse järel Rovanperä kaotus Tänakule 7,5 sekundit. „Eks ma ikka alati proovin olla kiirem kui teised,“ sõnas tagasihoidlik Rovanperä selle kohta, kas ta ikka kihutab Tänakuga võidu. „Leiame tänase jooksul asju, mis on meie puhul hästi ja mis ehk pole nii hästi. Loomulikult proovime (Tänakul- toim) pinget peal hoida, aga see ei ole kõige olulisem.“

19-aastane rallimees ütles oma hommikupoolsete esituste kohta, et alguses lipsasid sisse mõned vead, kuid kolmas ja neljas katse läksid juba veidi paremini. Päeva teise poole kohta ette vaadates ütles soomlane nii: „Nendel radadel on rohkem erinevaid kohti. Saab olema huvitav näha, kuidas läheb.“ Rovanperä kommenteeris paari sõnaga ka Eesti kiireid teid ning nentis, et soomlasena ei ole need talle probleemiks: „Need meeldivad mulle.“