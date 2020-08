Elfyn Evans usub, et suudab oma Toyotast veel rohkemat välja pigistada 

Evans hoiab nelja katse järel neljandat kohta, kaotust liidrile Ott Tänakule on seni kogunenud 18,2 sekundit. „On väga tore taas võistelda, sest paus on ilmselgelt olnud pikk,“ rääkis Evans. „Ausalt öeldes võttis natuke aega, et ralli rütmi taas sisse elada. Meil on täna seni läinud üsna normaalselt, aga oleksin siiski eelistanud, et olen praegu kõrgemal kohal. Usun, et ma ei ole oma masinast veel päris kõike võimalikku välja pigistanud.“

Evans sõnas sedagi, et ootab väga Rally Estoniat ja tal on selleks kõrged ootused. Eesti teede kohta ütles 31-aastane Toyota sõitja, et need on kõige kiiremad rajad, kus ta kihutanud on. „Need on tõesti väga-väga kiired! On tähtis sellest rallist õppida. Loodan, et suudame Rally Estonial oma auto potentsiaali ära kasutada,“ vaatas Evans tulevikku.