Esapekka Lappi: M-Sport on teinud vähem tööd kui Hyundai ja Toyota 

Lõuna-Eesti rallil kihutav Lappi on kuue kiiruskatse järel viiendal kohal, aga kaotust liidrile Ott Tänakule on kogunenud juba 1.21,7. „Kui aus olla, siis ma niikuinii ei uskunud, et oleksime võitjate seas,“ rääkis soomlane. „Paus on olnud liiga pikk, aga usun, et oli oluline tulla siia, et oma kiirust suurendada ja saada aru, mida tegema peaksime.“

Lappi on oma masinaga stardis ka Rally Estonial, mis sõidetakse kahe nädala pärast. Soomlane nentis, et ei oska ennustada, kas teda saabub meie põhjanaabrite juurest toetama ka koduseid fänne. „Esiteks on olukord koroonaviiruse tõttu üsna kriitiline. Teiseks pandi müüki 16 000 rallipassi, aga ilmselt oli 100 000 eestlast, kes tahtis rallile tulla! Nii et ma ei tea, kas soomlaste jagus midagi,“ naeris Lappi.