OTSEBLOGI | PSG ja Bayern selgitavad välja Euroopa parima jalgpalliklubi 

Mõlemad klubid alistasid poolfinaalis oma vastased 3 : 0. Pariisi Saint-Germain seljatas RasenBallsport Leipzigi, sellal kui Bayern oli üle Lyoni Olympique’ist. Bayernile oli see teine seljavõit järjest, sest veerandfinaalis alistasid nad Barcelona lausa 8 : 2. PSG-l oli toona mõnevõrra keerulisem tööpäev, sest 0 : 1 kaotusseisu Atalanta vastu suudeti 2 : 1 võiduks vormistada alles normaalajale lisatud lisaminutitel.

Mängu eel võib soosikuks pidada sakslasi, sest nad on sellel hooajal võitnud kõik kümme Meistrite liiga matši. Sealjuures on neis kohtumistest skooritud 42 väravat. Kolle oskab lüüa ka Saint-Germain, sest nad on löönud värava lausa 34 järjestikuses Meistrite liiga mängus.