Jõhkra avarii teinud Evans: võtsin riski ega näinud rohu tõttu kändu 

„Keerasin üht nurka võttes liiga vara sisse. Nägin küll, et seal on kõrge rohi, aga võtsin riski, et saaksin siiski oma sõidujoont hoida,“ selgitas Evans, et rohu tõttu ei näinud ta puukändu, millele otsa sõitis. „Nii suurel kiirusel sõites ei olegi eriti midagi, mida saaksid sellisel puhul teha. Sõitsime viienda või kuuenda käiguga ja lendasime niimoodi puudesse,“ rääkis Toyota mees portaalile dirtfish.com. „Teadsime, et meie autod on turvalised, aga selline õnnetus kinnitab seda veelgi.“