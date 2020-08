HULL PEREKOND: ManU kapten ja ta vend astuvad löömingu pärast kohtu ette, meeste õde pussitati 

Briti tabloidleht The Sun vahendab, et Harry Maguire, ta vend Joe ja õde Daisy olid pidutsemas Mykonose saarel ja tegu polnud lihtsa üritusega. Mullu 85 miljoni inglise naela eest Leicester Cityst ManUsse liikunud ja sellega maailma kõige kallima kaitsja tiitli teeninud Maguire otsustas õe-vennaga kolm päeva jutti juua ning selle käigus jõuti lõpuks kohalikku ööklubisse. The Suni andmetel hakkasid kohalikud gängsteri-tüüpi meesterahvad Maguire'i noorema õe Daisyga juttu puhuma, ent kui neiu mehed pikalt saatis, otsustasid kohalikud mehepullid teda pussitada. Daisy kaotas verd ja minestas. Juhtunu ei jätnud 27-aastast Manchester Unitedi kaptenit külmaks ja mees asus õe eest võitlema, põhjustades sel viisil kakluse.