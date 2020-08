UFC president poksimise suurnime naasmisest: kokaiin ei ole ju odav 

Omal ajal võitis De La Hoya poksimises kaks olümpiakulda: sulgkaalus 1990. aastal, kergkaalus 1992. aastal. Lisaks on „Kuldseks poisiks“ ristitud mehel ette näidata 11 maailmameistritiitlit ja tema poksimiskarjääri saldos on 39 võitu - neist 30 lõppesid nokaudiga - ning kuus kaotust. Nüüd on 47-aastane De La Hoya tunnistanud spordikanalile ESPN, et plaanib taas võitlema asuda. „Olen tundnud puudust sellest, et olla poksiringis,“ sõnad De La Hoya. „Armastan poksimist. Poksimine andis mulle kõik, mis mul täna on, ja tunnen poksimisest lihtsalt puudust.“