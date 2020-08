Kas taas plaan patustamiseks? Dopinguga vahele jäänud eestlaste konkurent treenib oma koondisest eraldi 

Mitmed Loginovi konkurendid pole venelase pattu siiani unustanud ja on sageli maininud, et ta ei peaks MK-sarjas ja suurvõistlustel osalema. Nüüd on Loginov valamas veelgi rohkem õli tulle, sest portaal insidethegames.biz vahendas, et 2014. aasta olümpiavõitja on asunud ülejäänud Venemaa koondisest eraldi treenima.