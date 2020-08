VASTUTUSTUNDETU: Usain Bolt andis pärast raju sünnipäevapidu positiivse koroonaproovi 

Kaheksakordne olümpiavõitja on sündinud 21. augustil ja mehe sünnipäeva puhul peeti pidu, kuigi ülemaailmse koroonaviiruse leviku tõttu on praegu kehtestatud erilised reeglid. Jamaica sprindilegendi sünnipäevapeol ei kandnud aga ükski külaline näomaski ja kinni ei peetud ka kahe meetri distantsi hoidmise reeglist. Avalikkuse ette lekkinud videodest on näha, et pidu on üsna raju: rahvas tantsib ja möllab täie raha eest. Oma Instagramis teatas Bolt, et see oli tema elu parim sünnipäev.