Eesti üks mitmekülgsemaid naissportlasi ronis mustast august välja ja jõudis heade tulemusteni 

Selle heas mõttes hullu eesmärgi pakkus Katrinile välja tema triatlonitreener Marko Albert. „Algul ei võtnud seda tõsiselt. Ütlesin, et osalen Eesti triatloni meistrivõistlustel ja edasi teen nii, nagu tuju on. Ei uskunud, et üldse üritan. Aga aeg läks ning Marko märkis, et pani mu võistlustele kirja. Mõtlesin, mis seal ikka, hakkame valmistuma,“ räägib ta.