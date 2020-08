Zahovaiko enne Paide ajaloolist mängu: „Väike võbin on sees.“  

„Tunne on mõnus, väike võbin on sees,“ lisas Zahovaiko, kelle sõnul võeti õppust Florast, kes kaotas euromängu penaltiseerias, milleks nad eraldi ei valmistunud. „Eelistame õppida teiste vigadest. Harjutame treeningul ka penalteid, ma ei pea seda varjama. See on üks stsenaariumidest, miks mitte seda läbi proovida.“

„Kui ma Paidesse tulin, siis pandi eesmärgiks euromängudele jõudmine. Nüüd oleme siin. See on klubi ajaloo suurim mäng ja oleme seda väga oodanud,“ tõdes alates 2017. aastast linnameeskonnas mängiv Frolov. „Meil on küllaltki head võimalused, aga saame aru, et Žalgiris on tugev ja aastaid Euroopas mänginud. Aga meilgi on oma kvaliteet olemas ja kui teeme enda poolt väga hea mängu, siis on meil võimalus edasipääsuks.“