Jalgpall EUROOPA KUNINGAD: Pariisi poiss viis Meistrite Liiga võidukarika Münchenisse Kaspar Koort , täna, 22:00 Jaga: M

KANGELANE KARIKAGA: Kinglsey Comani tabamus tõi Müncheni Bayernile klubi ajaloo kuuenda Meistrite Liiga võidu. Ühtlasi oli see nende liigas löödud 500. värav. Foto: EPA/Scanpix

„Hävitaja Coman“, „Bayern on taevas“, „Raha ei too õnne“, „Lohutamatu“, „Euroopa kuningad“ on mõned pealkirjad, mida võis leida Euroopa esmaspäevastest ajalehtedest. Mõistagi kirjeldati sel kombel jalgpalli Meistrite Liiga finaali ning Müncheni Bayerni 1 : 0 võitu Pariisi Saint-Germaini üle.