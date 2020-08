Rein Taaramäe jääb Tour de France'ilt eemale 

Eestlase Rein Taaramäe klubi teatas, et Prantsusmaa velotuuril osalevad tänavu nende eest Niccolò Bonifazio, Lilian Calmejane, Anthony Turgis, Mathieu Burgaudeau, Romain Sicard, Fabien Grellier, Jérôme Cousin ning Geoffrey Soupe. See tähendab, et Taaramäed Tour de France'il sõitmas ei näe.