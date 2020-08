Täna teatatakse järjekordse MM-ralli ärajätmisest. Korraldaja: meil pole võimalik tagada, et piletita inimesed ei pääseks alale 

"See number on päris julge ja kuna osalejad on juba selle arvu sees, siis pole meil võimalik MM-etappi korraldada. Lisaks on Baumholdi piirkonna ümbermõõt umbes 80 kilomeetrit. Korraldajana pole meil võimalik tagada, et ala oleks turvatud selliselt, et loata inimesed ei pääseks sinna ega rikuks sellega ametlikke määrusi," jätkas ta.