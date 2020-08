WRC-promootor on taas lõhkise küna ees: kuidas päästa tänavune MM-sari? 

Autoralli MM-sari jätkub 4-6. septembrini Rally Estoniaga. Praeguse kalendri põhjal liiguks rallikaravan seejärel Türki, hooajale tõmmataks joon alla Itaalia ja Belgia etappidega. Kuna aasta esimeses pooles sõideti kolm võistlust, siis praeguse seisuga koosneks MM-sari vaid seitsmest etapist, mida on ilmselgelt vähe.

Hetkel näib kõige tõenäolisem Horvaatia lisandumine. Sarnaselt Eestile on nendegi riik teinud pikki aastaid tööd, et MM-ralli riiki tuua. Horvaatia oli WRC-etapi korraldamisele väga lähedalt 2018. aastal, kuid toona jõudis Türgi oma rahakotiga ette. Horvaatide sõnul oli neil sisuline kokkulepe promootoriga olemas, kuid Türgi suutis toona vaid ühe nädalaga garanteerida oma rallile finantstoe ja riiklikud garantiid.

"Peale seitset aastat läbirääkimisi oleme ametlikud avanud uksed MM-ralli Zagrebis korraldamiseks," ütles Horvaatia autospordiliidu juht Davorin Štetner tänavu veebruaris. "Valitsus, Zagrebi linn ja kõik institutsioonid toetavad meid ja see näitab, kui oluline see meie jaoks. Teeme kõik, et aasta lõpuks nõuetele vastata."

Sarnaselt eestlastele saavad ka horvaadid aru, et see võib olla nende parim võimalus jala ukse vahele saamiseks. Sealsete rallikorraldajate üks varasemaid soove oli võistluse korraldamine sügisel, kui riigis on lõppenud turismihooaeg.. Kui praegu tuleks WRC-promootor nende ukse taha küsimusega, kas nad saavad sellel sügisel rallit korraldada, siis on neil väga raske, kui mitte võimatu, eitavalt vastata.

Suvel üritas WRC-promootor teha koostööd ka Euroopa rallimeistrivõistluste korraldajatega. Teatavasti pakuti ERC-rallit korraldavale Liepajale MM-etapi korraldamise võimalust, millest nad lõpuks otsustasid loobuma. EM-kalendris on veel kolm võistlust: oktoobri alguses toimuv Küprose ning novembris toimuvad Ungari ja Kanaaride etapid.

Neist kõige loogilisem näiks koostöö Küprosega, sest neil on olemas varasemad kogemused. Saareriigis sõideti WRC-etapid aastatel 2000 kuni 2006, lisaks said nad korraldamisõiguse 2009. hooajal. Samuti räägib nende kasuks asjaolu, et seal on tervel sellel sajandil tippvõistlused järjepidevalt toimunud, sest nende sari on kuulnud ka ERC-kalendrisse. Samadel alustel anti korraldamisõigus näiteks Belgia Ypresi rallile.