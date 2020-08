Rally Estonia korraldaja: olen kindel, et see WRC etapp ei jää Eestis viimaseks 

Ralli üks peakorraldajaid Urmo Aava rõhutas, et kõigil pealtvaatajatel on kanda oluline roll, et üritus õnnestuks.

"Mulle tundub, et me kipume ära unustama, mis meile selle võimaluse tõi. Loomulikult oleme 10 aastat oma tiimi ja partneritega teinud tööd, et see saaks võimalik olla, kuid lõpuks saime selle koroonaviiruse leviku tõttu. Meil on kolm erinevat varianti. Kas jätkata nii spordi- kui ka kultuuriürituste korraldamist ilma pealtvaatajateta, pöörduda tagasi sinna, kus me olime ehk on kontrollimatult pealtvaatajaid või valida uus tee, mille oleme välja töötanud. Ühest küljest tundub, et me kiibistame ja kontrollime kõiki, aga ma ei ütleks, et meil täna ei ole võimalust. Meie ainuke võimalus ongi julgelt ja teaduspõhiselt liikuda ning teha palju koostööd erinevate ametkondadega, aga ka rallirahvaga. Sel aastal on 16 000 pealtvaatajat, kes võistlustele tulevad, ka omamoodi korraldajad. Nad saavad enda panuse anda uutmoodi korraldatud rallile," lausus Aava.

Eelkõige tuleb järgida kehtestatud nõudeid, et vähendada võimalust viiruse levikuks.

Vaja on meeles pidada, mis on reeglid, tähelepanu tuleb juhtida ja loodan, et kõik oleme suutelised panustama ning et me ei unusta ära ega lase end lõdvaks. Oleme ju loonud kõik plaanid," lisas Aava.

Sellegipoolest usub endine ralliäss, et vaev, mida on nähtud ürituse korraldamiseks, tasub end ära.

"Kõik 33 unikaalset pealtvaatamiskohta, mis meil on 16 000 pealtvaataja teenindamiseks, on viidud standarditesse. Meie pikaajaline unistus on olnud see, et rallit saaks vahetult jälgida raja ääres, aga samal ajal on täielik ülevaade ka sellest, mis toimub mujal katsetel. Kindlasti pole arengul piire, aga arvan, et oleme üsna lähedal sellele, mida me täna oleme oma tiimiga suutnud ette kujutada, milline üks ralli võiks olla."

Rally Estonia Anti-Covid üksuse juht Alar Arukuuse sõnul on korraldajad teinud põhjaliku ettevalmistuse, et suurüritusel uue viiruskolde tekkimist vältida.