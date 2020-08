WRC GALERII | Viiendik stardirivist: Eesti rallimehed tagasihoidlikkusega ei hiilga Asso Ladva , täna, 16:57 Jaga: M

GALERII

Rally Estonia tutvustus Eesti Rahva Muuseumis. Foto: Aldo Luud

„Ma loodan, et kõige kõvem andmine tuleb Eesti rallimeeste vahel ja me suudame ülejäänud seltskonna paika panna,“ teatab Karl Kruuda teisipäevasel Rally Estonia pressikonverentsil. Kokku on kahe nädala pärast esmakordselt Eesti võõrustataval MM-rallil stardis 14 eestlaste osalusega rallipaari.