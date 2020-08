Korvpall SLOVEENIA SENSATSIOON: kas Luka Doncic tõuseb NBA ajaloo kõige edukamaks mängijaks? Eigo Kaljurand , täna, 21:00 Jaga: M

SLOVEENIA SENSATSIOON: Spetsialistide sõnul on Luka Doncicil (keskel) võimalik tõusta NBA ajaloo kõige edukamaks mängijaks. Foto: USA Today / Scanpix

Ootamatult on korvpalliliiga NBA peamiseks jututeemaks tõusnud noor kossuäss Luka Doncic, kelle eestvedamisel suudab Dallas Mavericks play-off'i avaringis võidelda hooaja suursoosiku Los Angeles Clippersiga. 21aastane Sloveenia imelaps on purustanud mitmed NBA rekordid ja asjatundjate huulil on küsimus, kas Doncic võib tõusta liiga ajaloo kõige edukamaks mängijaks.