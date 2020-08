Barcelona kinnitas, et Messi soovib lahkuda 

Kataloonia meeskond jäi tänavu esmakordselt pärast 2008. aastat tiitliteta. Hetkel valitseb Barcelonas aga täielik madalseis: äsja vallandati nii peatreener Quique Setien, kes jõudis klubi juhendada ligi kaheksa kuud, kui ka spordidirektor Eric Abidal. Viimaste aastate tulemused pole vastanud klubi ootustele ning mitmed vastuolulised otsused on kõikuma löönud ka presidendi Josep Maria Bartomeu positsiooni.

33aastane Messi on Barcelonaga võitnud neli Meistrite liigat, millest, tõsi, viimane jääb 2015. aastasse, kümme Hispaania meistritiitlit ja lisaks individuaalselt kuus maailma parimale jalgpallurile mõeldud Ballon d'Or'i. Nüüd on argentiinlane otsustanud lahkuda, kuid ees seisavad ilmselt rasked ja pikad läbirääkimised.

Kui Messi soovib klubi vahetada ilma üleminekutasuta, siis Barcelona tahab igal juhul ründestaari eest suuri summasid teenida. Väidetavalt on argentiinlase lepingus klausel, mis võimaldab tal lahkuda tasuta. Associated Pressile väitis Kataloonia klubi aga seda, et klausel, millele nende mängija viitas, aegus juunis.