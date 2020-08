Kontaveit: Tunnen end mängude ajal rahulikumalt. Saan detsembris 25, küllap on aeg täiskasvanum olla 

"Kindlasti olen [rahul]. Tunnen end väljakul hästi ja enesekindlalt ning usun, et lähen järjest paremaks. Ootan eesseisvaid matše väga. Mängisin oma mängu. Olin agressiivsem, haarasin initsiatiivi ja servisin väga hästi, mis tuli kindlasti kasuks," lausus Kontaveit.

Pärast koroonaviiruse levikust tingitud mängupausi lõppu osales eestlanna esmalt kodusel Merko Cupil, kus toimusid matšid kõvakattega väljakul, seejärel lendas Palermosse, kus mängis liivaväljakutel, nüüd on ta aga USAs, kus toimuvad kohtumised taas kõvakattega väljakutel. Üleminek ühelt kattelt teisele Kontaveiti liialt ei häiri.

"Ma ei tunne, et üleminek väga raske oleks. Mulle on raskem minna kõvakattega turniiridelt liivaväljakutele," selgitas eestlanna.

Viimasest üheksast matšist on Kontaveit võitnud kaheksa. Kaotusega pidi ta leppima ainult Palermo turniiri finaalis. Eestlanna usub, et ta on varasemaga võrreldes rahulikum, ent suurt muutust ta oma mängu sisse pole toonud.