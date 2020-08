VIDEO | Tallinnas elav Soome ralliäss: parim asi Eesti juures on odav toit 

M-Spordi piloot leiab, et Eestis elamine ei üldjoontes ei olegi kodumaal elamisest väga erinev.

"Pean tõdema, et siin on küllaltki sarnane. Veel ei oska [eesti keelt], kuid ehk ei saa ta [Ott Tänak] enam oma rahvuskeeles saladustest rääkida. Odav toit ja odav maja üür [on parimad asjad]," lausus Suninen.