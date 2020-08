Kreeka kohus mõistis Manchester Unitedi staari süüdi politseivastases vägivallas ja altkäemaksu pakkumises 

Maguire'i leeri ja politseinike versioonid eelmisel nädalal Mükonose saarel juhtunust ei kattu. Jalgpallurit kaitsnud Kreeka tippadvokaadi Alexis Anagnostakise väitis BBC teatel kohtule, et pahandus algas sellest, et kaks tundmatut Albaania meest süstisid Maguire'i õele Daisyle baari ees vägistamisdroogi, mispeale too kohe minestas.

Daily Maili teatel põhjustas see Maguire'i seltskonna ja albaanlaste vahel löömingu. Kui albaanlastel õnnestus putku pista, tormasid inglased minibussiga haigla suunas, kuid erariietes politsei pidas nad kinni.

Pärast vägivaldset kokkupõrget viis politsei Maguire'i, tema venna Joe ja sõbra Christopher Sharmani jaoskonda. Politseinik Mickolos Kolios väitis, et Maguire muutus tunnistuse andmise ajal vägivaldseks, hakkas ametnikke tõukama ja solvama. Väidetavalt olla ta korduvalt, nii tänaval kui ka jaoskonnas, öelnud inglise keeles "f*ck the police!" (eesti keeles "kuradile politsei!").

Koliose väitel pakkusid nii Maguire kui ka tema vend politseinikele altkäemaksu. Unitedi staar olevat öelnud järgmist: "Kas teate, kes ma olen? Ma olen Manchester Unitedi kapten. Olen väga rikas. Võin teile raha anda. Võin maksta, palun laske meil minna."

Maguire'i sõber Ashden Morley ütles kohtus, et Unitedi kapten kartis, et erariietes politseinikud on hoopis inimröövijad või vargad. "Ühel hetkel saime aru, et meid jälitavad kaks autot. Meie minibuss peatus ja üks mees tõmbas selle ukse lahti. Arvasime, et meid või meie asju röövitakse. Kõik olid väga hirmul," kirjeldas Morley.

Tunnistaja sõnul õnnestus Harryl ja sõber Christopheril masinast välja saada. "Harry ütles mulle hiljem, et ta proovis agendile helistada ja öelda, et vajab abi. Vaatasin bussist välja ja nägin, et Harry ja Chris on põlvili maas, käed üleval ja neid lüüakse ja nende peal trambitakse. Olime kõik lahtise uksega minibussis, tüdrukud olid hüsteerias ja nutsid."

Kahe politseiniku advokaat Ioannis Paradissis sõnas Daily Mailile, et Maguire leiutas hulga valesid ning tal pole viisakust, et vabandada. "Ta solvas meie politseinike ning tema ja ta sõbrad vigastasid kolme neist. Nad viidi haiglasse, sest vennad Maguire'id ja nende sõber peksid neid jõhkralt.