ESPN: Guardiola ja Messi arutasid võimalikku üleminekut Manchester City'sse 

Messi šokeeris Barcelonat eile, kui teatas klubile, et soovib sel suvel ehk aasta enne lepingu lõppemist Katalooniast lahkuda. Klubi palus tal jääda, kuid erinevates välismaa meediaväljaannetes levivad infokillud jätavad mulje, et Messil pole plaaniski Barcelonas jätkata. Pigem näib küsimus olevat juriidikas, kas argentiinlane pääseb oma kauaaegse tööandja juurest tulema tasuta või peab keegi maksma 700 miljoni euro suuruse väljaostusumma.

Messi loodab aktiveerida 2017. aastal lepingusse lisatud klausli, mis lubab tal iga hooaja järel ühepoolselt ja tasuta meeskonnast lahkuda. Barcelona viitab vaidluses sellele, et klausel aegus juunikuus. Segaduse peamine põhjus on mõistagi koroonaviiruse pandeemia, mis pööras võistluskalendri pea peale.

ESPN teatas esmaspäeval, et City on kõvasti arvutusi teinud, et mõista, kas nad suudaksid Messi palgata ilma finantsilise ausa mängu reegleid rikkumata. Kui varem tembeldati see võimatuks missiooniks, siis nüüd on erinevad allikad ESPNile kinnitanud, et City leeris valitseb Guardiola ja Messi vestluse järel optimism. Treener Guardiola ja Messi töötasid aastatel 2008–12 koos Barcelonas.