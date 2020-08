VIDEO | Henry Sildaru käis vanaisaga surfamas: nüüd on meil lõbus ühine hobi 

"Olen väga rõõmus, et mu vanaisa suudab seda teha. Nüüd on meil uus lõbus ühine hobi," sõnab Sildaru videos.

Instruktor küsis Henrylt, kumb on parem surfar, kas tema või vanaisa. "Arvan, et mina, aga kõik arvavad nii, seega võib-olla ma pole," arutleb noormees. "Tavaliselt olen ma surfamises keskmisele eestlasele omaselt kohutav."

Ta lisas, et tunneb end pärast videos nähtavat sessiooni surfilaual palju kindlamalt ja osavamana. "See laine on lõputu, mis võimaldab surfata nii kaua kui tahad, mis on tore, sest siis saab harjutada pöördeid ja muud.